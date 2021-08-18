محافظ دمياط تتسلم سيارة مركز تكنولوجي متنقلة لخدمة المواطنين

تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتى تأتى ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة، وذلك بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق، ذكرت "المحافظ" أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف المراكز المتنقلة الى تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وبأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

ونوهت "محافظ دمياط " إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المراكز المتنقلة مجهزة وفقاً لأعلى مستوى و بتقنيات عالية كما تُطبق منظومة التحول الرقمى مما يساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تطبيق معايير الجودة وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"بالإضافة إلى منع تكدس المواطنين والذى يحقق محاور الخطة التى تنتهجها الدولة فيما يخص مجابهة أزمة كورونا .

وأضافت "الدكتورة منال عوض" أنه سيتم الدفع بالسيارة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتيسير على المواطنين وضمان انتشار الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن السيارة مجهزة بكافة التقنيات الحديثة والتجهيزات اللازمة للعاملين والمواطنين وأيضاً تجهيزات خاصة لذوى الهمم و كبار السن و منظومة مراقبة للربط مع الجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة، وأشارت أيضاً إلى أنه سيتم تدريب الكوادر البشرية حول آلية ومنظومة العمل بالمركز.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سُبل البدء فى تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة دمياط الذى يأتى بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وذلك خلال اجتماعها اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء شركات المرافق ومديرى الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تناول الاجتماع بحث جميع مخططات شركات المرافق واستعراض ما تم إعداده من مقايسات لرفع كفاءة البنية التحتية والاساسية بعدد ٧ مناطق تم تحديدها بالمدينة، بالإضافة إلى حصر مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بهم.