سهر الصايغ تدخل معسكرًا مغلقًا للانتهاء من «إلا أنا»

بدأت الفنانة سهر الصايغ الشهر الماضي تصوير أول مشاهدها في "بيت العز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي تخوض بطولته، ولم تتبق لها سوى مشاهد قليلة.

وأوشكت سهر الصايغ على الانتهاء من تصوير الحكاية بالكامل بعدما دخل فريق العمل معسكرًا مغلقًا لتكثيف ساعات التصوير استعدادًا لانطلاق أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة.

وانضمت مؤخرًا الفنانة هدى المفتي لقائمة بطلات مسلسل "إلا أنا" حيث تعاقدت رسميًا على خوض إحدى حكايات العمل، والمقرر الإفصاح عن كافة تفاصيله خلال الأيام بالتزامن مع تصويره وتتولى إخراجه المخرجة ياسمين أحمد كامل.

وبدأ نجوم مسلسل "إلا أنا"، تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت العز"، أواخر شهر يوليو الماضي، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وهم: رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

ويقوم المخرج أحمد يسرى بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصويرها، لتكون جاهزة للعرض على الشاشة، ووضع مخرج العمل أحمد يسرى خطة زمنية للانتهاء من تصوير الحكاية بالتزامن مع بدء عرضها في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث إنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على غرار الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى على قناة DMC.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

والمسلسل تم عرض حكاياته كالتالي أولاها حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.