رئيس جامعة طنطا يقرر إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية من المصروفات الدراسية

قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية بكليات الجامعة من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمعسكر الصيفى الدائم ببلطيم، والذى رافقه خلالها الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

حرص الدكتور محمود ذكى على مشاركة الأطفال فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم بالعروض الفنية التى قدمت احتفاء من الجامعة بهم خلال فترة إقامتهم بالمعسكر وتقديم الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية، مثمنًا جهود كافة العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصير، وعمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، ومحمد النحال مدير عام النشاط الاجتماعي والتكافل.

وأشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، إلى أن المعسكر الصيفى الدائم ببلطيم استقبل 51 طفلًا من دور الرعاية الاجتماعية بالغربية وهم دار الرضوى للرعاية الاجتماعية للبنات، وجمعية الوفاء الخيرية الإسلامية للبنات فرع "ا"، ودار فتحي دبا"، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبها تقدمت الدكتورة أميمة الفطاطري المشرف العام على الأفواج بأسمى آيات الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على حسن الاستقبال والرعاية للأطفال خلال فترة إقامتهم بالمعسكر .

شارك فى الزيارة ‏الدكتور وليد العشرى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لجامعة طنطا، وجمال حمزة مدير شئون مكتب رئيس الجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحمد خالد حجازي رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبته إسراء رشدى.

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، وذلك وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لكلية التربية ضمت فقط الدكتور ‏أحمد محمد الحسينى هلال الأستاذ بقسم الصحة النفسية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعباء ومهام عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص الثلاثاء الموافق 2021/8/24 لفحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي.