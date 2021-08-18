الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس الفلسطينى يستقبل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل فى رام الله

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس المخابرات المصرية

بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى مدينة رام الله الفلسطينية  وتل أبيب في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما.
وكان في استقباله بمدينة رام الله الرئيس الفلسطيني أبومازن، حيث نقل كامل لأبومازن رسالة من الرئيس السيسي، تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكافة المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.
وتأتي زيارة رئيس المخابرات بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها رئيس الجمهورية.

 الوزير عباس كامل
 الوزير عباس كامل
 الوزير عباس كامل

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الجيش المصرى

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