الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

"العربي الناصري" يؤكد موعد انعقاد مؤتمره العام يوم الجمعة المقبل

العربي الناصري
العربي الناصري

وجه المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري دعوات حضور المؤتمر العام للحزب (الدورة التنظيمية السادسة)، تحت عنوان: دورة الشهداء  سيد عبد الغني ومحمد الأشقر وعبدالرحمن الجوهري.

ومن المقرر عقد المؤتمر في الحادية عشرة ظهر يوم الجمعة 20 أغسطس،  بمقر الحزب العربي الديمقراطي الناصري في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

وتضم قائمة المدعوين جميع رؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات الناصرية العامة، إضافة لسفراء الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن الدكتور مصطفى القاضي هو القائم بأعمال رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري منذ رحيل الرئيس السابق للحزب سيد عبد الغني.

ويشهد الحزب الناصري مرحلة إعادة بناء وانتخاب كافة مستوياته التنظيمية حرص خلالها على دعوة كافة التيارات والفصائل الناصرية للانضمام والمشاركة تحت لواء الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعبر مستوياته التنظيمية.

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وائل لطفي

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