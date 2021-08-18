الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للتكنولوجيا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا لكلية الادارة بالأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بدعوة من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية.

خلال الاحتفال، ألقت القباج كلمة تقدمت خلالها باسمى آيات الاحترام والتقدير للدكتور اسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، كما تقدمت بخالص التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم الذين بذلوا الجهد والوقت في تنشئتهم متمنية لهم النجاح والتوفيق، مشيرة إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بلغت من معايير الجودة في التدريس والبحوث والتكنولوجيا وريادة الأعمال ما تنافس به الجامعات الكبرى على مستوى العالم.

أضافت أن مصر هي خلاصة تاريخ الانسانية منذ العصور الأولى للتاريخ واعظم ما فيها هو التنوع الفريد بين كافة مؤسساتها الدينية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية، مشيرة إلى أن جامعات مصر العريقة استقبلت ولا تزال تحتضن طلاب من العالم العربي ومن افريقيا وغيرها من الدول، وذلك بدءا من الأزهر الشريف ومرورا بجامعة القاهرة ومكتبة الاسكندرية ووصولا الى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وطالبت وزيرة التضامن الخريجين بأن يحافظوا على مكانة وسمعة الأكاديمية ومكانتها إذ أن اسمها سيظل مقرونا بشهاداتهم وبأداءهم المهني والقيمي، كما أكدت على ضرورة مثابرتهم وسعيهم وراء تحقيق ما يحلمون بإنجازه خلال مشوار حياتهم وأن يتسلحوا بمواجهة أي صعاب في حياتهم بمزيد من العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح.

كما وجهت لهم عدة نصائح بعدم التوقف عن التعلم واستخدام الأدوات المتاحة لديهم في تحقيق ما يصبوا إليه، وان يحرصوا على ترك أثر طيب في أي وظيفة يعملون بها أو في أي نشاط يشاركون فيه، كما أوصتهم بأن بشاركوا في بناء مجتمعاتهم وأن يملؤهم الأمل والعمل والشغف للنهوض بالبلاد نحو حياة كريمة لكل المواطنين.

في ختام الفعالية، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور اسماعيل عبد الغفار  في تسليم الشهادات للطلاب الخريجين والتقطت معهم عددا من الصور التذكارية.

جامعة القاهرة التكنولوجيا وزيرة التضامن مكتبة الاسكندرية التضامن الاجتماعي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا نيفين القباج

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