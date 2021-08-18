مباحث المصنفات تضبط 79 ألف نسخة مطبوعات مقلدة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية من ضبط أكثر من 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالغربية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع (مالك المطبعة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (79400) مطبوع "لمنتجات غذائية وطبية" .. بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات المشار إليها .

مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً، وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

ما هى قضية المصنفات؟

تتثمل القضية الرئيسية لمباحث المصنفات الفنية، فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والتعهدات الناشئة عنها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والملكية الفكرية هى كل نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وعلامات تجارية، والأدبيات العلمية والأدبية، ولذلك يتم الحفاظ عليها تقديرًا للإبداع وحماية لحقوق أصحابها، وفي حال مخالفة حقوق الملكية الفكرية فإنك معرض للملاحقة من مباحث المصنفات الفنية، وهي نصيحة مهمة يجب أن تعرفها.

ما هي مهمهات مباحث المصنفات؟

تعمل مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتي يتم إثباتها من خلال التسجيل فى الشهر العقارى أو براءات الاختراع أوبرقم إيداع بالنسبة للكتب، وكذلك الإنتاج ونشر الإبداع يعطى الأحقية لصاحبه باعتباره أول من نشره.

وتقوم مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على الملكية الفكرية من خلال حملات يومية مستمرة، تشنها الإدارة على الأماكن والجهات التي تسرق الملكية الفكرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وكذلك وزارة الاتصالات، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

يمكن لمباحث المصنفات الفنية، التدخل فى المضمون فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان من شأن مضمون العمل المساس بالأمن القومى، حيث يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على حقوق الآخرين، ويتم عرض الواقعة على النيابة العامة، ولحماية الملكية الفكرية تضم مباحث المصنفات الفنية قسمين الأول لإدارة المصنفات الفنية، والثاني لإدارة المطبوعات، كما أن مباحث المصنفات الفنية تتابع ما يعرض على المقاهي من حيث حصوله على تصريح من اتحاد الإذاعة والتفلزيون، ووزارة الثقافة، وذلك لحفظ حقوق القنوات المشفرة، كما تبحث إدارة مباحث المصنفات الفنية البلاغات الخاصة بسرقة الأفلام والكتب، وبرامج الكمبيوتر، ويتم فحص البلاغات وعرضها على النيابة العامة.

المصنفات وشبكات النت

يأتي من ضمن اختصاصات مباحث المصنفات الفنية فحص البلاغلات الخاصة بسرقة برامج الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في كل ما يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت، وملاحقة سرقة الكتب والأفلام وغيرها من المواد، وعرضها بدون تصريحها على الإنترنت.