«الصحة»: مصر استقبلت حتى الآن 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاحات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر استقبلت حتى الآن 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات صحفية، استلام 5 لقاحات متنوعة من فيروس كورونا وهم سينوفاك وجونسون وسينوفارم وسبوتنيك وأسترا زينيكا.

وقال إنه تم الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة مرحلياً ومتوقع بدء الإنتاج الكامل للقاح فاكسيرا سينوفاك بداية الأسبوع المقبل وبحلول يوم 5 سبتمبر سيكون تم إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم عمل أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة من غدا الخميس على أن يتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليعاملوا معاملة المسجلين على الأيقونة الجديدة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج، مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، وأنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات، خاصة المسافرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر وميعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر.

وقال مجاهد إنه سيتم الاستمرار في تلقي تطعيمات المسافرين للخارج بمراكز التطعيمات الدولية التى تم زيادتها لـ 134 مركزا، موضحًا أن الدول أصبحت تعتمد شهادة التطعيمات بنظام الـ QR code والـpcr حتى الآن، وأنه متوفر 5 لقاحات في جميع مراكز اللقاحات بالجمهورية، مشيرًا إلى أن : لقاح جونسون متوفر وسيكون الفترة المقبلة هناك تنظيم أكثر للتوافد على المراكز.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.