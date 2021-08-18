محافظ الفيوم يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بقرية أبو جنشو
عقب حضوره جلسة الاستماع الجماهيري الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الصرف الصحي بمركز أبشواي، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحدة تلقي لقاح كورونا بالمركز الطبي بأبوجنشو بأبشواي، لمتابعة آليات سير العمل به، والتأكد من تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية بمركز ابشواي.
وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن التوسع في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير اللقاحات من خلال المنافذ والمراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الجميع، موجهًا، وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد تلك المراكز الخاصة بالراغبين في السفر، إضافة لمراكز أخرى بالمواقف الكبرى للسيارات، تسهيلا لهم ومنعاً للتزاحم على مراكز التطعيم.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، مناشداً المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.
من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، هذا بالإضافة إلى توفير 40 مركزاً ثابتاً لتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن توفير ٦ فرق متحركة، لافتًا أنه جاري تجهيز الوحدة الصحية بقرية ابوكساه التابعة لمركز ابشواي كمركز لتطعيم المسافرين، وتجهيز ٤ وحدات صحية بمركز ابشواي لتطعيم المواطنين وتشمل وحدات العجميين، وشكشوك، وسنرو القبلية، وطبهار، فضلًا عن العيادات المتنقلة.