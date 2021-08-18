محافظ الفيوم يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بقرية أبو جنشو

عقب حضوره جلسة الاستماع الجماهيري الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الصرف الصحي بمركز أبشواي، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحدة تلقي لقاح كورونا بالمركز الطبي بأبوجنشو بأبشواي، لمتابعة آليات سير العمل به، والتأكد من تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية بمركز ابشواي.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن التوسع في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير اللقاحات من خلال المنافذ والمراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الجميع، موجهًا، وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد تلك المراكز الخاصة بالراغبين في السفر، إضافة لمراكز أخرى بالمواقف الكبرى للسيارات، تسهيلا لهم ومنعاً للتزاحم على مراكز التطعيم.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، مناشداً المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، هذا بالإضافة إلى توفير 40 مركزاً ثابتاً لتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن توفير ٦ فرق متحركة، لافتًا أنه جاري تجهيز الوحدة الصحية بقرية ابوكساه التابعة لمركز ابشواي كمركز لتطعيم المسافرين، وتجهيز ٤ وحدات صحية بمركز ابشواي لتطعيم المواطنين وتشمل وحدات العجميين، وشكشوك، وسنرو القبلية، وطبهار، فضلًا عن العيادات المتنقلة.