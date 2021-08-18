«صناعة العقول لبناء مستقبل إيجابي للشباب» بالأعلى للثقافة أونلاين
تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، في السابعة مساء غدًا الخميس، محاضرة بعنوان "صناعة العقول لبناء مستقبل إيجابي للشباب.. المشروعات الصغيرة نموذجًا" للفنانة الدكتورة سهير عثمان.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، ويتم بثها أونلاين عبر قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وضمن سلسلة محاضرات: (دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الدكتورة سهير عثمان؛ وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.
ومن جانب آخر؛ أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مساء أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: (الإعلام والزيادة السكانية)، نظمتها لجنة الإعلام بحضور مقررها الإعلامى جمال الشاعر، وأدارها الإعلامى مفيد فوزى، وشارك فيها كل من: الدكتورة آيات الحداد؛ العضوة بمجلس النواب، والدكتور طارق توفيق؛ نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب؛ مدير الإعلام الإقليمى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدى عاشور؛ المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم؛ وكيلة نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادى؛ العضوة بالمجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة؛ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهدت الفاعلية استمرار المجلس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة شهد فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربى، فضلا عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.