«صناعة العقول لبناء مستقبل إيجابي للشباب» بالأعلى للثقافة أونلاين

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، في السابعة مساء غدًا الخميس، محاضرة بعنوان "صناعة العقول لبناء مستقبل إيجابي للشباب.. المشروعات الصغيرة نموذجًا" للفنانة الدكتورة سهير عثمان.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، ويتم بثها أونلاين عبر قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وضمن سلسلة محاضرات: (دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الدكتورة سهير عثمان؛ وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

الدكتورة سهير عثمان

ومن جانب آخر؛ أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مساء أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: (الإعلام والزيادة السكانية)، نظمتها لجنة الإعلام بحضور مقررها الإعلامى جمال الشاعر، وأدارها الإعلامى مفيد فوزى، وشارك فيها كل من: الدكتورة آيات الحداد؛ العضوة بمجلس النواب، والدكتور طارق توفيق؛ نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب؛ مدير الإعلام الإقليمى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدى عاشور؛ المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم؛ وكيلة نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادى؛ العضوة بالمجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة؛ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهدت الفاعلية استمرار المجلس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة شهد فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربى، فضلا عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.