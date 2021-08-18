الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: توحيد جهات اختصاص البحيرات والقضاء على التنازع لصالح جهة موحدة

د صلاح مصيلحي
د صلاح مصيلحي

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك إجراءات من توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروه السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، بجانب تنظيم الاجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعيه لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروه السمكية.

وقال رئيس هيئة الثروة السمكية، لـ"الدستور"، أن الإجراءات الجديدة تتضمن تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الانشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة نشاط الصيد وتضمن أن يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات حيث أطلق الرئيس السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها الى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.

الزراعة توحيد جهات اختصاص البحيرات والقضاء على التنازع لصالح جهة

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