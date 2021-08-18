الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تجلي جميع الموظفين من سفارتها في أفغانستان

كابول
كابول

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، إجلاء جميع الموظفين من سفارتها بالعاصمة الأفغانية (كابول)، وذلك وسط تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (جابان توداي) اليابانية اليوم الأربعاء - أن 12 من موظفي السفارة اليابانية وصلوا إلى دبي على متن طائرة عسكرية.

من جهته.. قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - في مؤتمر صحفي - "تأمين سلامة المواطنين اليابانيين هو أولويتنا القصوى، وسوف نتعاون بشكل وثيق مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة مع وضع مصالحنا الوطنية في الاعتبار".

وأضاف سوجا: "لا تزال إعادة بناء أفغانستان ذات أهمية قصوى للسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي".

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