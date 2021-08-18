اليابان تجلي جميع الموظفين من سفارتها في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، إجلاء جميع الموظفين من سفارتها بالعاصمة الأفغانية (كابول)، وذلك وسط تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (جابان توداي) اليابانية اليوم الأربعاء - أن 12 من موظفي السفارة اليابانية وصلوا إلى دبي على متن طائرة عسكرية.

من جهته.. قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا - في مؤتمر صحفي - "تأمين سلامة المواطنين اليابانيين هو أولويتنا القصوى، وسوف نتعاون بشكل وثيق مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة مع وضع مصالحنا الوطنية في الاعتبار".

وأضاف سوجا: "لا تزال إعادة بناء أفغانستان ذات أهمية قصوى للسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي".