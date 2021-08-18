رسامة 80 شماس بكنيسة مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهي، صباح اليوم، حيث قام برسامة ٨٠ من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس (مرتل).

وألقى عظة شرح فيها الآية التي وردت في إنجيل القداس "الأعمال التي أنا أعملها بِاسْمِ أبي هي تشهد لي" (يو ١٠: ٢٥)، حيث أوضح أن أعمال المسيح تشهد أنه الله المتجسد، من حيث الخلق حين خلق عيني المولود أعمى، وغفران الخطايا مع المرأة الخاطئة، وإقامة الموتى عندما أقام لعازر؛ فهو المسيح ابن الله الحي.

كما أعطى بعض النصائح للشمامسة الجدد وضرورة السلوك المسيحي المقدس داخل الكنيسة وخارجها.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

تأتي سيامة شمامسة جدد بإيبارشية العاشر من رمضان والشرقية، في إطار حرص الكنيسة على التعمير الروحي بكنائسها، بشكل مستمر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واحتفلت الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، خلال الأسبوع الجاري بختام صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة 15 يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

كما تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم العذراء مريم، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، وتنظم الكنائس صلوات القداسات احتفالا بهذه المناسبة.

