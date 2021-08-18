الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية في العياط

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية

نجح رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعد ما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن ثم امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

أمن الجيزة العياط الحماية المدنية فصل الصيف مساعد وزير الداخلية حريق

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