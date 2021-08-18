حيثيات مجازاة مسئول سابق قدم طلب صرف إعانة علاج لزوجته المتوفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بمجازاة أمين عام الغرفة التجارية السابق بسوهاج بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من صرف مبالغ مالية بلغت قيمتها 35 ألف جنيه دون وجه حق، من أموال جمعية يرأسها، كما نُسب إليه تقديم طلب صرف إعانات علاج لزوجته فى حين أنها متوفية.

اتهامات مسئول سابق بصرف مبالغ من جهة عمله دون وجه حق

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه استولى على أموال جهة عمله وزور في محررات رسمية واستخدمها فيما زورت من أجله لصرف مبالغ بدون وجه حق من أموال الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، وقدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 35268.55 جنيهًا، قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ 418 جنيهًا خلال الفترة من 2007 حتى 2012، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتى 2012، قام بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين.

ومن حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص حسبما تبين من الأوراق في أنه وردت للنيابة الإدارية شكوى محررة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، ضد المحال بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للغرفة التجارية بسوهاج، يتهمه فيها بتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق أموال الجمعية رئاسة الشاكي، وتقديمه مستندات مخالفة للواقع في سبيل ذلك على هيئة مساعدات وإعانات مالية، وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها، وواجهت المحال بالمخالفات المنسوبة إليه، وانتهت إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحال من العاملين بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة سوهاج، ويشغل وظيفة أمين عام الغرفة، وتبين أنه قد مُنح موافقة على الترخيص له بالعمل مديرًا تنفيذيًا للجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج بموجب قرار رئيس الغرفة التجارية بسوهاج رقم (21) الصادر بتاريخ 11/9/1999، ومن ثم باشر الأعمال المرخص له بها بتلك الجمعية، إلا أن رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية قد تقدم بشكوى في حقه باتهامات عدة تمحورت حول تقديمه مستندات مخالفة للحقيقة للحصول على مساعدات وإعانات مالية من الجمعية بلغ مجموعها (35268.55 جنيهًا)، وإذ باشرت النيابة الإدارية التحقيقات فقد تكشفت لها مخالفات أخرى واجهته بها واستمعت للشهود بشأنها تمثلت فيما نُسِب إليه بتقرير الاتهام.

وتبين من شهادات الشهود أن المحال قدَّم ــــ لعدة مرات على مدار السنوات محل الاتهام، بيانات بمفردات مرتبه مخالفة للحقيقة، بأن أثبت فيها راتبه بمبلغ يقل عما يتقاضاه فعليًا، لاستخدام تلك البيانات في دعم طلباته لدى الشئون الاجتماعية لإثبات حالته المادية على خلاف الحقيقة، ودون إثبات دخله الذي يتحصل عليه من الجمعية المرخص له بالعمل لديها، ليستخدم تلك المستندات في الحصول على إعانات ومساعدات مالية من تلك الجمعية، وتقدم كذلك للجمعية بطلب صرف إعانة نفقات علاج زوجته بفاتورة مؤرخة 24/5/2009.

وتبين أنها توفيت إلى رحمة الله بتاريخ سابق (14/5/2009)، كما تحصل على إعانات لاحقة بمستندات وبيانات حررها بمعرفته على خلاف الحقيقة، وذكر في إحداها أنه أرمل حال ثبوت كونه متزوجا من سيدة بعد وفاة زوجته المذكورة سلفًا، وهي المخالفة الثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بما نضحت به الأوراق وأجمعت عليه الشهود بخروجه على مقتضى وظيفته وإتيانه من الأفعال ما يمس كرامة وظيفته ومحل عمله، دون أن ينال من ذلك القول بأن ما نُسب إليه لم يكن بشأن وظيفته ذاتها.

ومن حيث إنه عما نُسب إلى المحال من أنه بمناسبة استخدامه جهاز "فاكس" ملكيته الخاصة بمحل عمله بالغرفة التجارية بسوهاج، لم يتخذ من الإجراءات ما يلزم لإضافة ذلك الجهاز بمستندات الغرفة، وقيامه بإصلاحه من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيهًا) خلال الفترة من 2007 حتى 2012، فإن الثابت بالأوراق ومن أقوال رضا محمود عبد الغني، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أن الغرفة محل عمل المحال لم يكن بها جهاز "فاكس" رسميا منذ عام 2005، وأن المحال قد استخدم جهازا يمتلكه شخصيا دون اتباع إجراءات إثباته بمستندات الغرفة.

وتبين إصلاحه بموجب فواتير على نفقة الغرفة، فإنها مخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، دون الحاجة بأن المحال قد استخدم ذلك الجهاز ملكيته لمصلحة العمل، وضآلة المبلغ المنسوب إليه صرفه لتشغيل ذلك الجهاز ملكيته، والذي يُمَثِّل مبلغًا مقداره خمسة جنيهات شهريًا منذ بدء استخدامه، إذ أن قواعد إثبات الأجهزة والمعدات بمقر العمل لم تَشَرَّع عبثًا، وإنما لإحكام الرقابة على الممتلكات المخصصة لجهة العمل، ولدرء ما قد يثور من نزاعات في شأن ملكية أي من تلك الأجهزة والمعدات، فضلًا عن استخدام المحال أموال الغرفة محل عمله في إجراء إصلاحات للجهاز لم يكن لها محل ولا سند من واقع طالما لم يُثبت هذا الجهاز بمستندات الغرفة.

أما بشأن ما نُسب إلى المحال من قيامه بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين، فإن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في شأن اعتصام بعض العاملين بالغرفة بتاريخ 11/4/2012 للمطالبة ببعض المطالب، وقد أفاد المحال النيابة العامة بكتاب معتمد منه بأن الاعتصام كان بعد مواعيد العمل الرسمية بتاريخ 12/4/2012، رغم أن واقع الأمر أن ذلك الاعتصام كان بتاريخ 11/4/2012 وأثناء مواعيد العمل الرسمية.

وقد تبين بالأوراق ومن شهادة رضا محمود عبد الغني أن تلك المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتا يقينيا، دون اعتداد بما دفع به ذلك الاتهام عن نفسه بأنه محض خطأ مادي، إذ أنه من غير المستساغ منطقا أن يشمل الخطأ المادي كافة عناصر البيان الذي أدلى به مكتوبا، فإن صح الظن بأن الخطأ المادي قد يرد على التاريخ المشار إليه سلفًا، إلا أن القول بامتداده إلى ما تلاه من بيان عن بدء الاعتصام بعد مواعيد العمل الرسمية رغم ثبوت بدئه أثناء الدوام المقرر، إنما يجافي المنطق ويضحى محض تنصل من مسئولية مؤداها وجوب اتباع الدقة والأمانة في الإدلاء بالبيانات الرسمية، لا سيما وإن كانت موجهة لجهة تضطلع بإجراءات تحقيق.