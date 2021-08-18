«خدوهم في حضنكم».. طبيب يٌقدّم روشتة للتعامل النفسي مع طلاب الثانوية العامة

ظهرت أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، بعد الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 10 يوليو واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي سبب القلق للكثير من الطلبة وأولياء الأمور، الذين زادت لديهم حدة التوتر، وفي أغلب الأحيان يتعامل البعض مع هذه التوترات بطريقة خاطئة.

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، للأسر المصرية التي لديها طالب في الثانوية العامة، إنه ليس شرطًا أساسيًا أن يحصل الطالب على درجات مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يلتحق هذا الطالب بكلية ويبدع بها لحبه لها.

وتابع فرويز لـ"الدستور": "لازم ناخد ولادنا في حضننا مهما كانت درجاتهم قوية، أو ضعيفة، دا جهدهم وتوفيق ربنا، ربنا منحنا المخ مقسوم نصفين، نصف للمذاكرة ونصف للإبداع، وهذه قدرتهم في الحصول على الدرجات، وهذه الدرجات ليست مقياس نجاح أو فشل لهذا الطالب أو الطالبة".

وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن هناك معاهد تعليمية لا يعرف الكثيرون قيمتها، وهي تمثّل خطوات خارج الصندوق بعيدًا عن النمطية أو التقليدية قد يجد هذا الطالب الذي حصل على درجات "ضعيفة" من وجهة نظر الأهل والأسرة له نفسه بها ويبدع".

ونصح استشاري الطب النفسي، الأهالي بالتعامل برفق مع أولادهم، وأن يعبروا لهم عن امتنانهم لهذه اللحظات أيًا كانت النتيجة، وأنهم مقدرين المجهود المبذول والتعب المستمر طوال العام الدراسي.

ونوه بأن أربعة من كل 100 ألف طالب "عصابيون" وقلقون ولا يملكون قدرة السيطرة على مشاعرهم، وهو ما يفرض على أولياء الأمور أن يعملوا على احتوائهم وطمأنتهم دون تركهم فريسة لأي قلق أو خوف.

وخصص موقع الدستور الإلكتروني رابط لخدمة طلاب الثانوية العامة والحصول على درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 10 يوليو واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري عقب إدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له والضغط على زر الاستعلام