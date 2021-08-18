اختيار كريم الأساس السائل على الوجه.. أساسيات ماكياج العيون الغائرة

تكثر الشكوى من الفتيات صاحبات العيون الغائرة وذلك لصعوبة وضع الماكياج المناسب لها، ولكن هناك عدة خطوات إذا تم إتباعها سيتم الحصول على ماكياج مميز.

قالت خبيرة التجميل هايدي صلاح: “عليكي استخدام برايمر على الجفن وهذا من خلال وضع كمية قليلة منه على الجفون، وقومي بتوزيعه بشكل جيد حتى يتم التغطية الكاملة باتجاه امتداد عظام الحاجب، وإذا لم يتواجد برايمر مخصص للجفون يمكنك استخدام برايمر الوجه على الجفون أيضا، وتعتبر من الخطوات الهامة للحفاظ على ماكياج عيون رائع للعيون الغائرة طوال اليوم”.

وأضافت هايدي: “عليكِ بإختيار كريم أساس سائل على الوجه والجفون ومنطقة تحت العين حتى يتم توحيد لون البشرة مما يساعد على جعل الوجه مضيء، وعند اختيارك لكريم الأساس يجب الحرص على اختيار الدرجة الأقرب للون الوجه حتى يبدو اللون طبيعي”.

تغطية الهالات السوداء

وأوضحت خبيرة التجميل أنه لابد من تغطية الهالات السوداء إن وجدت باستخدام الكونسيلر تحت العينين، وذلك لعمل ماكياج للعيون الغائرة، على أن يكون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة فقط، ويتم وضعه على شكل مثلث أسفل العين، وقومي باستخدام إسفنجه مع الضغط علي الكونسيلر بمنطقة أسفل العينين بدون مسحه حتى يمتزج تمام مع كريم الأساس الذي تم وضعه من قبل.

وتابعت: “ضعي الهايلايت على الزوايا الداخلية وهذا من خلال استخدام فرشاة دائرية، حيث يجب عليك وضع القليل منه عند القناة الدمعية، وأيضا قومي بوضعه على تمرير الفرشاة على العظام أسفل الحاجبين، ويمكنك استخدام الهايلايت باللون الأبيض أو البيج أو الوردي الفاتح، على أن تكون الدرجة أفتح من لون البشرة مما يضيف إضاءة مميزة للعينين والوجه”.

ظلال العيون الفاتحة

ويجب عليك استخدام ظلال العيون الفاتحة، من خلال وضعها على الجفن بالكامل باستخدام فرشاة دائرية، وقومي باختيار ألوان مثل البني أو الخوخي أو الوردي، كما يمكنك اللجوء إلى ألوان أخرى مثل الأزرق أو الأرجواني، ويمكنك إضافة لون ظلال عيون أبيض في منتصف الجفن ودمجه مع اللون الآخر.

وقالت: “عليكي باستخدام قلم الكحل من خلال رسم خط بسيط على الجفن العلوي، أو استخدام الآيلاينر بدلًا من ذلك لإضافة لمسة جمالية على العين والعمل على إبرازها، وعليك بشد الخط باتجاه زوايا العين الخارجية”.