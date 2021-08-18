180 محضرًا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية في بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تقرير مديرية التموين، بشأن نتائج حملة اليوم الواحد التي نفذتها أجهزة مديرية التموين على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزات المقررة.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وتبين من التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله أن الحملة أسفرت عن تحرير 180 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة بالمخابز التي استهدفتها الحملة، والتي تضمنت 11 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و35 محضرًا لعدم إعطان بون صرف للمواطنين، و46 لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، و63 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 لعدم الاحتفاظ بسجل للتفتيش، و3 محاضر للتصرف في الدقيق، و9 لعدم ووجود ميزان.

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءًا،لبحث مشكلات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحلول لها وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وتيسير سبل تقديم الخدمات المقدمة لهم في إطار تكليفات الحكومة وضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة.

وخلال اللقاء تم عرض مجموعة من المطالب والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة،فيما دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم وفتح فصل لمزدوجي الإعاقة، وتوفير لقاحات فيروس كوورونا، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم والتيسير في مجال الإسراع باستخراج معاش تكافل للمستحقين من ذوي الإعاقة، والتنسيق مع الوحدات المحلية في تيسير إجراءات إصدار تراخيص لإقامة منافذ بيع أو أكشاك للمعاقين.