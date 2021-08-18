برلماني: الاكتفاء الذاتي تحقق بنسب تخطت 100% في عدد من السلع الغذائية

أكد النائب جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير المخزون الاستراتيجي اللازم من السلع والفاكهة والدقيق، وحققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من السلع الأساسية، حيث إن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في عدد من السلع الغذائية وقفًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن القرارات الاقتصادية الناجحة طوال الفترة الماضية، أدت الى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسيات اقتصادية حكيمة ومدبرة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تتعرض مصر الى أي هزة غذائية أو اقتصادية عكس الكثير من دول العالم التي أثرت عليها الجائحة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات التنموية التي دشنها الرئيس السيسي تهدف لدعم الملف الزراعي وتوفير المخزون الاستراتيجي، بالتزامن مع زيادة معدل النمو السكاني والمقدرة نسبتها 2% سنويًا، ووضع المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو يجبر الدولة على استيراد اطنان من المنتجات الزراعية سنويًا.

وأوضح «أبوالفتوح»، أن القيادة السياسية تسعى لتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة فضلا عن المجمعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي، بالاضافة الى استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وكانت قد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة ، وان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واللحوم أمن تماما ، ويكفي لستة أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية، احتياطي الزيوت يكفي لمدة 5 شهور، بالإضافة إلى توافر المادة الخام، والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومخزون السكر يكفي نحو ستة أشهر، علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة 85%، وأن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.

وأكد التقرير أن مخزون القمح يكفي لـ6 أشهر، وأنه تم تقليص الفجوة بين بين الإنتاج والاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.