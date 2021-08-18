الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق بشقة سكنية في السنبلاوين

حريق بشقة سكنية
حريق بشقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بشقة سكنية بمنزل بمنطقة "حي الطيارة" بمدينة السنبلاوين، وأسفر الحريق عن احتراق "سخان وغسالة كهربائية"، وتم إخماد الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المنزل.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بمنطقة "حي الطيارة " بندر السنبلاوين، وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص تبين  نشوب الحريق بحمام شقة الطابق الأول علوي بمنزل مكون من أرضي وأول علوي على مساحة 80 متر تقريبا ملك المدعوة ميرفت کمال احمد عبدالسلام 60 سنة، ربة منزل، ومقيمة حاليا بمدينة الإسكندرية.

ونجم عن ذلك إحتراق سخان وغسالة كهربائية، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال نجلة مالكة المنزل المدعوة كاميليا رفقىفهمي القط  35 سنة، ربة منزل، ومقيمة منطقة "حي السوعة" بندر السنبلاوين، عللت سبب الحريق لحدوث ماس بالسخان الكهربائي، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7856 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية حريق الحماية المدنية شقة السنبلاوين

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