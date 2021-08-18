برلماني يطالب وزير النقل باشتراك مجاني في المواصلات لأوائل الثانوية

طالب النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، وزير النقل المهندس كامل الوزير، بمنح أوئل الثانوية العامة هذا العام 2021، «بطاقة الأوئل»، تحفيزا ومكافأة لهم على تفوقهم.

وهنأ الكحيلي جميع الأوائل وأسرهم، مشيرًا إلى أن الاقتراح والطلب يشمل أن تخصص وزارة النقل كل عام "كارت ذكي"، لركوب وسائل النقل العامة والسكة الحديد والمترو اشتراكا مجانيا، لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من كل عام.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات في مجلس الشيوخ، أن طلبه يشمل "كارت ذكي" يمنحه وزير النقل كل عام للعشرة الأوائل في الثانوية العامة والأزهرية، مكافأة ومنحة لهم، كما أنه يعد تحفيزا لطلاب الثانوية في الأعوام المقبلة، على أن تكون مدة الاشتراك المجاني عام كامل تنتهي مع تخريج دفعة جديدة من الثانوية لتحصل بعدهم على "الكارت" أيضا.

ونوه الكحيلي إلا أنه لا بد من اتباع سياسة التحفيز والتكريم للمتفوقين أسوة بما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بتكريم المتفوقين والقعول النابهة التي تخدم بلدها، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية هم أجيال مصر وعقولها المستقبلية، ولا بد من دعمهم حتى ولو بطريقة بسيطة كهذه، أسوة بما تفعله بعض المؤسسات والهيئات من تخصيص منح دراسية لهم في كبرى الجامعات، قائلا إن هذا التكريم لو حدث سيكون دافعا لاستقطاب أصحاب العقول والمواهب للمشاركة في التنمية.

وأعلنت مساء أمس الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2021، وأتاحتها على الموقع الإلكتروني بنسبة نجاح عامة بلغت 74%، كما أعلنت عن أسماء الأوائل وهنأهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالنتجية متمنيا لهم التوفيق في الجامعات.