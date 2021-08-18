تباين في أداء سندات الخزانة عالميًا.. وارتفاع في أسعار الذهب

كانت بيانات التضخم محط الأنظار خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين متراجعة قليلاً، بينما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أعلى زيادة سنوية منذ أكثر من عشر سنوات.

جاءت بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى لها في عقد من الزمان مع استمرار زيادة انتشار تحور دلتا. كانت أسعار الفائدة متقلبة، بينما وصلت أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة وسط أرباح قوية للشركات وفقا لتقارير دولية.

وتباين أداء سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن تمكن غالبيتها من تحقيق مكاسب. خسرت سندات الخزانة بسبب بيانات سوق العمل القوية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل الى تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، فقد انعكس هذا، مدفوعًا بمزادات أذون الخزانة القوية، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة، فضلاً عن تقرير ثقة المستهلك السيئ يوم الجمعة.

جاءت توقعات التضخم أعلى في نهاية الأسبوع، حيث سجل مستوى تعادل التضخم لـ 5 سنوات نسبة 2.5793% في نهاية الأسبوع، مرتفعًا 1.85 نقطة أساس. وكان التعادل لمدة 5 سنوات يتحرك صعودًا في معظم أيام الأسبوع، لكنه أظهر انخفاضًا حادًا يوم الجمعة بسبب صدور بيانات ضعيفة للغاية حول معنويات الأسواق خلال هذا الأسبوع،

وكان تأرجح بين المكاسب والخسائر. بدأ مؤشر الدولار الأسبوع قويًا، حيث زادت البيانات الإيجابية الواردة في تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى المستوى القياسي لبيانات الوظائف الجديدة الصادر يوم الإثنين، من الآمال حول تحسين سوق العمل، كما دعم هذا الأمر حديث الأسواق عن تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات.

وعلى الرغم من ذلك، وخلال الأسبوع، اعتبرت أسواق العملات الأجنبية أن إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ أي خطوة، وهو الأمر الذي بدوره فتح المجال لعمليات جني الأرباح. كبد هذا الأمر خسائر لمؤشر الدولار، والتي تفاقمت بسبب صدور مؤشر ثقة المستهلك المخيب للآمال يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر اليورو بنسبة 0.30% بسبب ضعف الدولار. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن الجنيه الإسترليني قادرًا على الاستفادة من ذلك، وبدلاً من ذلك أغلق منخفضًا بنسبة 0.04% نتيجة للخسائر المدفوعة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.

من الجدير بالذكر أن صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة جاءت متوافقة مع التوقعات، ولكنها كانت أقل قليلاً من توقعات النمو الصادرة عن بنك إنجلترا.

وارتفعت أسعار الذهب على خلفية ضعف الدولار والانخفاض الحاد لعوائد سندات الخزانة يوم الجمعة عقب ورود بيانات ضعيفة حول معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة.