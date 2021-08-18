الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طالع الآن.. مؤشرات تنسيق معهد فنى صحى للدبلومات الفنية 2021

تنسيق
تنسيق

مؤشرات تنسيق معهد فنى صحى للدبلومات الفنية 2021 من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ إعلان نتيجة الطلاب حتى تصدر القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أقسام الدراسة بالمعهد و شروط الالتحاق به والفرق بينه وبين معهد التمريض.

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ما هي مؤشرات تنسيق معهد فني صحى للدبلومات الفنية 2021 

يرغب الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الشعبة العلمية بمرحلة الثانوية العامة ( علوم، رياضة) في معرفة تفاصيل التقديم في المعهد الصحي قبل التقديم فيه خلال تنسيق الجامعات الذي من شأنه توزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) خاصة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء وإعلان نسبة النجاح التي وصلت إلى 74% حيث تستغرق مدة الدراسة في المعهد عامين يتبعها 6 أشهر كفترة تدريب أو امتياز ويمكن الالتحاق بنفس المعهد لدراسة سنين آخرين  في المعهد وعقب اجتياز الطالب كافة الاختبارات يحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية في نفس كمجال تخصصه.

أقسام الدراسة في المعهد الصحي 2021

تشمل الدراسة في المعهد الصحي 12 تخصص جميعهم يخدم المجال الطبي أبرزهم التمريض والأسنان والتغذية العلاجية والبصريات والعظام والتخدير والعناية المركزة وقسم الأشعة وتصنيع الدواء والمختبرات الطبية ورعاية حرجة وطوارئ وصيانة أجهزة طبية وأطراف تعويضية حيث تجمع الدراسة في المعهد بين الجانب النظري والعملي بالإضافة إلى وجود قسمين للدراسة قسم باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية حيث يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق به بنظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات ويتمكن الخريج من العمل داخل المستشفيات العامة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي والخاصة عقب الانتهاء من الدراسة في أول عامين فقط.

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شروط الالتحاق بالمعهد الصحي 2021

مؤشرات تنسيق معهد فنى صحى للدبلومات الفنية 2021 وشروط وموعد التقديم من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الالكترونية حيث يمكن للطلاب التقديم خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:-

  • أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية
  • أن يكون مجموعه موافق للحد الأدنى لقبول المعهد في التنسيق
  • أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة
  • ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم 22 عاما
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