«عنتيل السيدات».. بلاغ يتهم حساب على «تويتر» بنشر محتوى جنسي

تفحص الأجهزة الأمنية ملابسات نشر محتوى جنسي وصور خادشة للحياء تتعلق بتصوير سيدات دون علمهن، وبث تلك الصور على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي السياق ذاته، تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكر فرحات في بلاغه أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير حملت اسم «عنتيل السيدات»، و يبث من خلالها مقاطع إباحية ومحتوى خادش للحياء العام.

وتابع البلاغ أن المتهم نشر على حسابه الذي أطلق عليه إسم عنتيل السيدات مقاطع فيديو لسيدات وفتيات صورهن خلسة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع، قاصدا تصوير مؤخرتهم ويعمل على نشرها عبر حسابه بتوتير.

وطالب البلاغ بتتبع الحساب وسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.