تجديد حبس قاتل زوجته بالقليوبية

قرر قاضى المعاضات بمحكمة بنها تجديد حبس سائق قتل زوجتة طعنًا بالسكين فى مساكن طابا دائرة قسم اول بنها بسبب خلاف على مصروف المنزل وإعداد الطعام له فيما اعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق وقام بمتثيل الواقعة تفصيلًا أمام فريق النيابة العامة والمعمل الجنائي الذى انتقل لمعاية المكان الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث قسم أول بنها يفيد تلقية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.

انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "ا.ح" سائق وزوجته وتدعى "هـ. س" 26 سنة بسبب الخلافات المنزلية وتوصلت التحريات أن السبب في الواقعة الخلاف علي مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد علي طبيب إستشاري جهاز هضمي في غتهامه بالتحرش بمدرسة خلال تلقيها العلاج في عيادته بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التحرش بالمجني عليها حيث أتهته بتخديرها وملامسة اجزاء حساسة من جسدها وإحيلت الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق فأمرت بإحالتها للمحاكمة.

ترجع أوراق القضية ل8 شهور ماضية حيث إتهمت مدرسة الطبيب م م أ إستشاري الجهاز الهضمي بقليوب بالتحرش بها داخل عيادته بقليوب حيث تلقت أجهزة الامن البلاغ.

وبالفحص تبين ان الطبيب المشكو في حقة قام بتخدير الضحية ورش مادة مخدرة أفقدتها الوعي والإحساس وقام بملامسة جسدها والمناطق الحساسة به والتحرش بها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2512 إداري قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق وامرت بإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية التي تداولت المحكاكمة في أولى جلساتها في 12 يونيو الماضي وقضت بحكمها علي المتهم اليوم بالحبس المشدد 7 سنوات.