الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب مشاجرة في الكنترول.. تفاصيل تحويل مدير مدرسة ووكيله للتأديب

محكمة
محكمة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير ووكيل مدرسة ابتدائية المشتركة بمركز طما محافظة سوهاج، للمحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة التلاعب في دفتر الحضور والانصراف، بالإضافة إلى التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه العاملين بكنترول المدرسة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 80 لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير مدرسة الوفاء الإبتدائية المشتركة مركز طما، سلك مسلكًا غير لائق لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد المالية لم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى مخالفته القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن المحال تحدث باسلوب غير لائق مع الشاكية وحاول التهجم عليها، وسمح لبعض العاملين بالمدرسة بترك العمل قبل إنتهاء المواعيد الرسمية ومكنهم من توقيع إنصراف في اليوم التالي قبل استبعاده من المدرسة.

كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهم، مكن بعض من العاملين بالمدرسة من التوقيع بالمخالفة للتعليمات، وتلاعبوا في سجل المتابعة بالمدرسة في بيانات زيارة المتابع لها في ذلك اليوم بقصد إخفاء واقعة الغياب عن العمل، وتعدى بألفاظ غير لائقة على العاملين بكنترول المدرسة خلال فترة رصد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن وكيل المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة، ومخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تقاعس عن الشطب وأتخاذ الإجراءات القانونية، حيال بعض الموظفين من كان يتم السماح لهم بترك المدرسة قبل المواعيد الرسمية خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المخالف تقاعس بصفته المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف عن الشطب بخانة الانصراف قرين أسماء بعض العاملين، رغم تركها العمل قبل المواعيد الرسمية، ولم يحرر مذكرة بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأهمل في إمساك دفتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة عهدته، مما مكن مجهول من التوقيع في خانة الانصراف بدلًا من الشاكية.

النيابة الإدارية محاكمة التأديبية سوهاج المدرسة القضية التحقيقات

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