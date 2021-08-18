الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: افتتاح مركز علاج الإدمان في قنا أكتوبر المقبل

افتتاح مركز علاج
افتتاح مركز علاج الإدمان في قنا

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المتعافين من الإدمان مستمرون فى عملهم لتدشين مركز علاج الإدمان بقنا في أكتوبر المقبل.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان ظهر في  زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسؤولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلي (27) مركز علاجي في "17" محافظة ، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025 - والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئياً" على رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية)، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد.

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افتتاح مركز علاج الإدمان في قنا

وأوضحت أنه تم افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن فى محافظة الشرقية نهاية العام الجارىً ، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سرير) و(4) عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة، كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان  ،بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب  التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى‪ .‬ ‬

جنوب الوادي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي تمويل المشروعات الصعيد تمويل المشروعات الصغيرة نيفين القباج مبادرة بداية جديدة الخط الساخن لعلاج الإدمان مركز علاج الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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