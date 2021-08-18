طرح أغنية «سقف الحلاوة» لأحمد الروبي.. والمنتج: نراهن على المطرب الشاب

طرحت شركة طيارة أغنية "سقف الحلاوة" للفنان أحمد الروبي عبر قناتها وقناة أحمد الروبي عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وموقع التواصل الإجتماعي "الإنستجرام".

وأكد محمد البسيوني المدير التنفيذي لشركة طيارة مؤكدًا انهم يواصلون رهانهم على أحمد الروبي والذي بدأوه معه مننذ ثلاثة أعوام بعدة أغاني حققت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل "سقفة" و"سنة بنودعها" و"رقصلي السنة" والتي حققت ملايين المشاهدات وهم كشركة يثقون في موهبة أحمد ويراعون دائما تقديم مواهب واعدة في الموسيقى والتمثيل في المحتوى الذي يقدمونه.

وعن إختيارهم للتصوير في العين السخنة قال إنه مكان جديد ومختلف فالكل يصور في الساحل الشمالي بالإضافة لقربها من القاهرة، أما الفنان أحمد الروبي فقال عن الأغنية وإختياره لـ"سقف الحلاوة" لتمثل عودته بعد غيابه لفترة نتيجة للكورونا، أنه وشركة طيارة وبعد طرح أغنية "سقفة" في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وتحقيقها نجاح كبير كانوا قد حضروا أغنية مع الملحن عزيز الشافعي كان من المفترض أن يتم طرحها في مارس 2020 لكن الكورونا داهمتهم وتسببت في تأجيلها.

وبعد أن خفت حدة الكورونا اكتشف الروبي وطيارة أن ذوق الجمهور قد تبدل ومن هنا قرروا البحث عن أغنية تحمل إيقاعًا سريعًا وكلمات خفيفة تخطف أذن المستمع ووقتها جائته فكرة أغنيته "سقف الحلاوة" وكتبها ولحنها، على أن يتم طرح أغنيته مع عزيز الشافعي بعدها، والروبي يكتب ويغني كثيرًا من أغانيه التي يحس بها وهو يسير على خطى نجوم كبار في العالم كله، وهو لا يعني انه يغني فقط أغانيه بالعكس يحب تقديم أغاني لفنانين أخرين.

وقال إنه سعيد بكثرة الأغاني التي سيتم طرحها في الشهور الحالية قال أنها فرصة جيدة للجميع لتقديم أنواع مختلفة من الأنماط الموسيقية والأنواع وهي وجبة مفيدة للجمهور، أما مخرجة الكليب منة الديابي فقالت أنها إستمتعت بالتجربة وبالكليب نفسه والعمل مع أحمد وطيارة وهبة.

وهم قدموا تجربة تحلم أن تكون جديدة وأن يحبها الجمهور، وعن سبب إختيارها لهبة كي تكون بطلة للكليب قالت أنها ممثلة جيدة وهي تتوقع لها مستقبل باهر ولديها وجه جميل وهادئ وكاريزما من نوع خاص وهي لائقة على الروبي وهما الإثنان يحملان الجمال الهادئ نفسه، وعن فكرة الكليب قالت إنها مختلفة عما تم تقديمه من قبل في كليباتها السابقة أو أفلامها القصيرة التي قدمتها، وهي سعيدة أن شركة طيارة اعطتها مساحتها في تقديم فكرة نابعتة منها وهي هنا جائتها من الأغنية.