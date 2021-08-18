الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاتان و753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين
فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل وفاتين و 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين - أن الوفاتين سُجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.

وقالت الكيلة إن حالات التعافي الجديدة بلغت 118 حالة ، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 22 مصابا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 61 مصابا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا التطعيمات ضد فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة 667 ألفا و894 بينهم 432 ألفا و 731 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح.

الصحة الفلسطينية فلسطين كورونا رام الله بكورونا

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