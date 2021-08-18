وفاتان و753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل وفاتين و 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين - أن الوفاتين سُجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.

وقالت الكيلة إن حالات التعافي الجديدة بلغت 118 حالة ، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 22 مصابا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 61 مصابا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا التطعيمات ضد فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة 667 ألفا و894 بينهم 432 ألفا و 731 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح.