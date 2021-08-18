الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الروم الأرثوذكس: السيدة العذراء إنسانة.. وروسيا هي بيتها الأقدس

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

أدلى أندريه تكاتشيف رئيس الكهنة الروم الأرثوذكس في روسيا، بتصريح صحفي تحت شعار "رقاد والدة الإله فصح والدة الإله".

وترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، ومطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التصريح الذي قيل فيه: "أريد أن يفهم الناس الذين يصومون أن رقاد والدة الإله هو فصح والدة الإله، والصوم هو التحضير لعيدها، كما أنه احتفال برقادها كإنسانة وقيامتها من الأموات على يد ابنها".

وأضاف: "بقدر ما يحب الروس والدة الإله والأرض الروسية التي تسمى بحق بيت والدة الإله الأقدس. فمن أجل حب والدة الإله لنا ولها، أود أن أسأل أولئك الذين يصومون الأربعة عشر يومًا كاملة ليقوموا بذلك تخليداً لذكرى مريم العذراء الأقدس والأكثر نقاءً، ولتقديم عملهم ذبيحة لها، بقدر ما يستطيعون".

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