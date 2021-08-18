بأجواء صيفية.. أنغام تطرح «ونفضل نرقص» الليلة على «يوتيوب»

تطرح اليوم المطربة أنغام أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم "ونفضل نرقص"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكانت أنغام قد انتهت من تصوير الأغنية مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمنطقة الساحل الشمالي حيث تتسم الأغنية بالطابع الصيفي وصورتها أنغام على البحر.

وروجت أنغام للأغنية قبل طرحها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة ونفضل نرقص بكرة الساعة 7 مساءً على قناتي على اليوتيوب".

حفل أنغام بمسرح المنارة



ومن جهة أخرى تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، بالمسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والذي كان قد تأجل من الشهر الماضي ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من الأغاني المتنوعة القديمة والجديدة التي يعشقها جمهورها.

أسعار تذاكر حفل أنغام بالمنارة

وتبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيه والفئة التي تليها 800 جنيه، ومن ثم 960 جنيه، والفئة الرابعة بـ1200 جنيه، والخامسة بـ1600 جنيه، حتى الفئة الأخيرة لتبلغ سعر التذاكر بها 2000 جنيه وهي "VIP".

شروط حفل أنغام بالمنارة

وسيطبق في الحفل بعض الشروط، ومنها حضور الجمهور بملابس رسمية، ومنع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى أنه غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات، وأن تكون تذكرة كاملة لمَن تجاوز سنهم الـ6 سنوات.

يذكر أن أغنية “برضه بتوحشني” لـ أنغام ووائل كفوري، كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا وكسرت حاجز الـ 3 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وأغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.