ننشر أقوال الشهود في اتهام طالب قتل جدته لسرقتها في البساتين

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام طالب بقتل جدته، وسرقة المشغولات الذهبية خاصتها، بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، في القضية التي حملت الرقم 10610 لسنة 2021 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 675 لسنة 2021 كلى حلوان.

تفاصيل قتل مسنة في البساتين

جاء بأقوال “ن.ع” 31 سنة - ربة منزل خلال تحقيقات النيابة العامة، بوجود علاقة جيرة فيما بينها وبين المجني عليها و في يوم حدوث الواقعة ورد إليها اتصال هاتفي من نجلة المجنى عليها طالبة منها الإطمئنان على والدتها لعدم ردها على هاتفها، فأجابتها بعدم مشاهدتها لها طيلة ذلك اليوم.

وأضافت أنه عقب ذلك بفترة زمنية قصيرة سمعت صوت صراخ فتوجهت لمصدره لاستبيانه فتبين من تواجد حفيد المجني عليها “ نجل ابنة المجني عليها” بمحل الواقعة، و بالدخول شاهدت المجني عليها مسجاة أرضا، وتظهر عليها علامات الوفاة، وبفحصها تبين وجود أثر إصابة بمنطقة الرقبة و بجانب الجثمان تلاحظ وجود (سلك كهربائي) فأبلغت رجال الشرطة بالواقعة.

أقوال نجلة المجني عليها

بينما جاء بأقوال “ه.م” 48 سنة- ربة منزل أنه بيوم حدوث الواقعة قامت بالإتصال الهاتفي للإطمئنان على والدتها عليها إلا أن المار بيانها لم تستجيب فأجرت إتصال هاتفي مع الشاهدة الأولى طالبة منها الصعود للمجني عليها.

وأضافت أنها أرسلت نجلها المدعو سيف- لاستبيان الأمر فعاد اليها، وأبلغها بكون باب مسكن المجني عليها مغلق وقام بالطرق عدة مرات إلا أنها لم تستجب، فتوجهت رفقته وأبصرت والدتها تظهر لها علامات الوفاة واشتبهت في جنائية الوفاة لمشاهدتها أثار خنق بعنق والدتها، واتهمت نجل شقيقها بقتل والدتها المجني عليها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية.

فيما جاء بأقوال “ا. أ” 19 سنة- عامل بصيدلية حال تواجده بمحل عمله بذات تاريخ حدوث الواقعة حضر إلبه المتهم طالبا منه شراء إحدى العقاقير المنومة (كلوزابكس) فقدمها له، وتحصل جراء ذلك على مبلغ مالي وقدره عشرون جنيها وانصرف.

وأضاف أنه عقب ذلك حضر رجال الشرطة إلي محل عمله طالبين تفريغ الكاميرات، وبالفحص أشار على شخص المتهم وأقر من أنه ذات الشخص القائم على شراء العقار الطبي.

كما جاء بأقوال “م. ن” ۳۷ سنة- صائغ ومالك حانوت للمصوغات الذهبية حال تواجده بالحانوت خاصته بيوم حدوث الواقعة حضر إلي المتهم وقدم له مصاغ ذهبي ( غويشة، حلق) زاعما رغبته في بيعها فتمت العملية الشرائية فيما بينهما وتحرر مبايعة من المتهم مفادها بيع المصوغات الذهبية مقابل مبلغ مالي وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة جنيها وعقب ذلك حضر إليه رجال الشرطة، وقاموا بالتحفظ على الكاميرات الرقمية الخاصة بالحانوت، مصطحبين إياه لديوان القسم وتعرف على شخص المتهم آنذاك.

أقوال والد المتهم

وجاء بأقوال "م.م"، 49 سنة، سائق، أنه بيوم حدوث الواقعة اتصل علمه بوفاة والدته المجني عليها فتوجه إليها وأيقن من أن الوفاة يوجد بها شبهة جنائية لوجود أثار خنق بمنطقة الرقبة للمجني عليها، وعقب ذلك حضر رجال الشرطة مصطحبين إياه لديوان القسم، واتصل علمه بأن مرتكب الواقعة هو نجله و اتهمه بقتل والدته المجني عليها وسرقة المشغولات الذهبية خاصتها، وأضاف بكون نجله سيئ السلوك، وأنه معتاد على تعاطي الحشيش.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة “زیاد م” 19 سنة- طالب “محبوس” لأنه في يوم ۷ أبريل۲۰۲۱، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، قتل المجني عليها “زهيرة س”- عمدا مع سبق الإصرار غاية سرقتها إذ أنه لمروره بضائقة مالية فبيت النية.. وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنما علاقة القرابة بينهما فدخل قاصدا قتلها وحال مكوثه رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مخططه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه کهولتها فاستل أداة (تالية الوصف) مطوقا عنقها بواسطته جاذبة طرفيه عاصرا إياه حتى خارت قواها قاصدا قتلها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

وارتكبت الجناية موضوع الاتهام السابق بقصد التأهب لارتكاب جنحة السرقة، وصفها إذ أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان سرق المنقولات المبينة وصفة بالأوراق (مصوغات ذهبية) والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.