«الزراعة»: 4.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و312 ألف و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم مليون و245 ألف و586 رأس أبقار، 625 ألف و4 رأس جاموس، 374 ألف و59 رأس أغنام، 68ألف 18 رأس ماعز، حتى 16 أغسطس 2021، وتحصين 2 مليون 145 ألف و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و103 ألاف و82 رأس أبقار، 614 ألف و564 رأس جاموس، 358 ألف و664 رأس أغنام، 67 ألف و241رأس ماعز، 2440 رأس جمال.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكان قد أكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح أو البيع التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات، وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي ما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.

وأوضح محروس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حملات شهرية تنفذها الإدارة بالمحافظات للتفتيش على أماكن الذبح ورصد المخالفات بالمجازر التابعة للدولة، والمقرر أن تخضع للتطوير، وأن لجان الطب البيطري تقوم بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالذبح من أختام وطرق ذبح والمعمول بها في كل دول العالم، مشيرا إلى أن بيع اللحوم في الأسواق العالمية يتم بألية تضمن للمستهلك التعرف على مكان الذبح ورقم المجازر وتاريخ الصلاحية، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية لتطبيق بالمشروع القومي الجديد.