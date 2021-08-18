اليابان توصي الحوامل بالتطعيم ضد كورونا في أي وقت

نصحت الجمعية اليابانية لأمراض النساء والولادة، النساء الحوامل بالتطعيم ضد فيروس كورونا في أي وقت.



ودعت الجمعية الطبية اليابانية في أحدث توصياتها - وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الأربعاء - أيضًا أزواج النساء الحوامل إلى الخضوع للتطعيم ضد فيروس كورونا، في إشارة إلى أن فيروس كوفيد-19 قد انتقل من الأزواج أو الشركاء في حوالي 80٪ من الحالات بين النساء الحوامل.



وأفادت الجمعية الطبية بأن الآثار الجانبية للقاح لا تختلف بين الحوامل وغيرهن.



وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية إنه: ​​"لا توجد تقارير تفيد بأن التطعيمات لها آثار سلبية على الحمل أو الأجنة".



وأضاف: "يُعتقد أن النساء في المراحل المتأخرة من حملهن يواجهن مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة في حالة الإصابة، لذلك نوصي بشدة أولئك الذين يعيشون في مناطق بها العديد من الحالات أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية بالتفكير في الحصول على اللقاحات المضادة".



وجاء تحديث الجمعية اليابانية لأمراض النساء والولادة بعد أن أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصية في وقت سابق شهر أغسطس الجاري تشجع النساء الحوامل على تلقي لقاحات مضادة لكوفيد-19.



وفي السابق، دعت الجمعية الطبية اليابانية النساء في أول 12 أسبوعًا من الحمل إلى تجنب لقاحات المعتمدة على الحمض النووي الريبي المرسال، أو "إم آر إن آيه"، بما في ذلك اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية للأدوية، في ضوء الصعوبات في التمييز بين الآثار الجانبية لهذه اللقاحات والتشوهات الجنينية العرضية.



ومع ذلك، قال مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إنه لم يتم تأكيد زيادة خطر الإجهاض بين النساء الحوامل اللائي تم تطعيمهن في غضون 20 أسبوعًا من الحمل.