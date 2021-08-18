الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بدر» تشن حملات لمنع سير «التوكتوك» بشوارعها

صورة من الحملة
صورة من الحملة

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن شن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمنطقة الأندلس بالحى السابع ٤٢ عمارة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، في إطار الحملات المتواصلة لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن إدارة الأمن  بالجهاز قامت بشن حملة لإزالة مصنعي طوب أسمنتى وبلاط بالحى السابع، كما تم إزالة الأكشاك المخالفة فى مشروع سكن مصر، بجانب إغلاق محال مخالفة بالقطعة رقم ٧٢ مجاورة أولى لمخالفة تغيير النشاط بمعرفة إدارة الأحياء.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم  أيضاً تنفيذ حملة على مركبات "التوكتوك" لمنع سيرها بطرق المدينة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٠ مركبات، لافتاً إلى أن  الحملة جاءت بقيادة النقيب أحمد الرفاعي، وبمشاركة قوة من قسم شرطة مدينة بدر، والإدارات المختصة بالجهاز.

وشدد على استمرار حملات مواجهة المخالفات، والظواهر العشوائية بالمدينة، وستتم متابعة تنفيذها دوريا. ​

كان أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال الوزير: سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")، ووحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

وأضاف وزير الإسكان: يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

المهندس عمار مندور جهاز تنمية مدينة بدر شن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات حملة على مركبات التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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