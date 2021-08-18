«المرور» يضبط 2769 مخالفة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة،عن ضبط 2769 مخالفة مرورية متنوعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

- الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

وكانت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، قد شهدت زحاما مروريا خلال الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين، وذلك بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، فقد شهد زحاما للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.

وشهد طريق صلاح سالم زحاماً متقطعاً خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

و تنحصر الكثافات المرورية بمحور جوزيف تيتو للمتجهين إلى الكلية الحربية، وأعلى حلمية الزيتون وعليهم سلوك كوبري سرايا القبة.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة، عند ناهيا ويفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك، و تعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.