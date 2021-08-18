د.ناهد الطحان تكتب: المسكوت عنه في مجموعة مرفت يس القصصية "الأحمر"

يحمل اسم الأحمر عنوان المجموعة القصصية للأستاذة مرفت يس دلالات متعددة تتراوح بين الفرح والبهجة والقسوة والدماء، الأحمر أيضا لون يستدعي الحماسة والشبق وكثيرا ما نجد بؤرة الضوء الأحمر على المسرح لتعبر عن هذه المشاعر فيعي الجمهور المراد منها وهو لون مفعم أيضا بالحيوية والصخب مثير في حد ذاته وجاذب لمن حوله إضافة إلى دمويته مما يشير إلى تناقضه.

كما أن اللون الأحمر دال على الانفعال والغضب والتحذير والإثارة وكلها معان اختيرت بكل عناية في قصص (الأحمر) لتحملنا للتساؤل عن معاني وأغراض هذا اللون الذي يثير الجدل في حد ذاته لكننا هنا نجد فيه محطات انسانية في مجموعة مرفت يس التي تطالعنا بالوان مبهجة تستدعي الغواية والمرح والوان أخرى مؤلمة فيها مافيها من مشاعر الحزن والذكريات المكبوتة والتي لا شك أن كل فتاة عانت منها في مجتمعنا الشرقي الذي يعاني من قهر الأنثى للأنثى وقهر الرجل للأنثي في آن، لنجد أنفسنا جميعا تحت انقاض الماضي الذي يلقى بظلاله على حياتنا فلا يتركنا إلا ونحن حائرين متوجسين من المستقبل مهما كان القادم مبهجا.

هكذا يصحبنا الأحمر لنستجمع شجاعتنا بين قصة وأخرى نحاول من خلالها التلصص على عوالم مختلفة وذكريات متوهجة نعاني منها أحيانا ونحتضن ظلالها الوارفة أحيانا أخرى بغية الإجابة عن تساؤلات كونية تنتهي دائما بلا إجابة لماذا أنا أنثى وماذا فعلت؟ . نعم فكما أن المجموعة تزخر بوهج السعادة والمتعة التي تعد الأنثى قاسما مشتركا فيها مع الرجل، فهي أيضا تئن من الذكريات الاليمة الصادمة، وهكذا دواليك حتى نصل إلى طريق مسدود تترنح جنباته بين هذين السؤالين السابقين لماذا أنا أنثى وماذا فعلت أو جنيت وفيما اذنبت.

مرفت يس

وفي اعتقادي أن العنوان جاء كثورة عارمة على معطيات الواقع الذي لا يزال إلى الآن لايعطي للأنثي قدرها، بل تعد الأنثى المتحملة لمسؤولياتها – في مجتمعنا - أنثى مسترجلة وليست انسانا يقوم بواجبه ازاء واقع ملزم له، كما جاء العنوان كتحذير إذا ما استمر حرمان الأنثى من كينونتها وانسانيتها، والغريب كما سبق القول أن من يقوم بتحطيم هذه النفس الانسانية الرقيقة هي الأسرة وعلى رأسها الأم / الأنثي وقد استطاعت مرفت يس أن تجسد ذلك من خلال قصتها (ملامح في مرآة الانكسار) وكذلك في قصة (طيف نورا) لتعبر عن أولي لحظات الانكسار في حياة الأنثي، تلك اللحظات التي لا تنساها أية أنثى وهو قهر يتناقض مع محاولة الأنثي / الأم نفسها أن تدفع عنها لحظات الالم والتسلط فنكتشف أن أول من يتسبب في قهر الأنثي ويزعزع ثقتها في نفسها هي الأم، ليأتي دور الأب في قصة (لذة الالم) الذي يشير إليه الزوج كعامل مخيف ومرعب للزوجة كي تنفذ أوامره وإلا سيكون مصيرها أن تغادر بيت الزوج وتحرم من كل شيء.

ثم هاهو دور الزوج الذي يمارس سلطاته كاملة ففي قصة (الأحمر) يفترس الزوج / الرجل أنثاه وكأنها قطعة من اللحم في أمعائه في تصوير معبر عن حالة الشبق والشهوانية الشديدة التي تعتري الزوج، وفي قصة (فراغ) يعيش الزوج مع زوجته التي اغتصب عمرها فأصبحت تتلاشي يوما بعد يوم بعد أن حرمت أن تعيش بهجة الحياة، وفي قصة (لماذا) تعاني الزوجة عنف الزوج وتمرده لنشعر إزاء قصص مرفت يس أننا أمام منظومة من القهر والضعف الانثوي كما في قصة (صولو) حيث تتلمس فيها هذا الضعف وانصراف العمر وهو أمر لا يضاهيه سوي قوة تأثيرها على الرجل كما عبرت عن ذلك هي نفسها في مجموعتها من خلال قصص (مفتتح) و(مراوغة) و(شمعة) و(قميص فوشيا) التي تشير إلى قوة تأثير المرأة على الرجل بتلك الأنثوية المشعة التي حباها الله بها.

وعلى حين نشعر مع قصص مرفت يس باستسلام المرأة / الأنثي وقهرها إلا أنها لا تتركنا لنيأس من صمودها ومحاولاتها المستميتة كي تتحرر من أسر الواقع المرير الذي فرض عليها شروطه ففي قصة (تمرد) وقصة (لا مبالاة) نجدها تعلن رفضها لكل تلك المسميات العتيقة فتتمرد على من أراد العبث بعقلها أو تجهيلها وحصرها في جسدها الأنثوي، وتعلن أيضا لامبالاتها لكل أشكال القمع من الرجل والمجتمع في آن، وربما يكون هذا تحذيرا أشد قوة من تحذير المجتمع لأن الأنثي هي أساسه وعندما تعلن غضبها وتمردها فهي تمارس حقها الطبيعي الذي حرمت منه لقرون فتحاول بهذا أن تصدر انذارا أشد قسوة من كل تلك المآسي التي تعرضت لها فقط ليعي المجتمع آفاته ويغير من قناعاته التي كثيرا ما أدمت ضحاياه.

هكذا استطاعت القاصة الأستاذة مرفت يس التعبير عن المسكوت عنه داخل مجتمعنا لأنها بدورها أنثى تشعر بما تشعر به الأنثى من سعادة وشقاء، محاولة إماطة اللثام عن أوجاعها ومعلنة عن تماهيها مع كل أنثى عانت وتعاني من التجاهل والقسوة التي صاغتها التقاليد البالية التي تعلي من قدر الرجل وتحط من قدر الأنثي دونما سبب أو ذنب اقترفته.