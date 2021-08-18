«الزراعة»: صرف التقاوي للمتعاقدين مع الوزارة ومتابعة الزراعات حتى الحصاد

قال المهندس ياسر الحسيني مدير عام إنتاج التقاوي بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن إدارة إنتاج التقاوى تعمل مع المتعاقدين الملتزمين بمساحات صالحة للتعاقد لا تقل عن 5 أفدنة ثم يتم صرف التقاوي للمتعاقد ومتابعته حتى الحصاد والوصول لمحطة الغربلة، ونتعامل مع المتعاقد بالسعر المبدئي المحدد من قبل الحكومة وإعطاءه علاوة إكثار مجزية لتعويض تكاليف الزراعة.

وقال الحسيني ، تسلمنا هذا العام كمية من الخام تكفي لزراعة 700 ألف فدان من القمح و1379 طن من الفول البلدي و60 طن من البرسيم وطن و600 كيلو من الحبة السوداء، حيث يوجد أصناف حديثة لأول مرة هذا العام بالمقدمة (مصر 3 وسخا 95) وتتميز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للصدأ وبغزارة التفريع.

وأوضح أن الأسعار في متناول الجميع ونتعامل بسعر التكلفة ولا نستهدف الربح فأسعارنا أقل من السوق بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للفحص تراقب التقاوي وقت زراعتها وحتى وصولها وفحص العينات واعتماد النتائج ورصها بعد الغربلة ثم عمل عينة المراجعة قبل وصولها للمنفذ، ولدينا لجان متابعة تمر على المنافذ بصفة دورية للتأكد من التخزين الجيد للتقاوي بأماكن جيدة التهوية.

وأضاف أنه يوجد أصناف الفول البلدي الموجودة جيدة وتحقق أهداف المزارع بإنتاجيات ومكاسب عالية، ونقدم تقاوي ذات جودة عالية وسعر أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 15%.

من جانبه قال المهندس عماد حافظ مدير عام إنتاج التقاوي بالشرقية، تعاقدنا في موسم القمح الماضي على 7 آلاف فدان والمستهدف هذا العام 10 آلاف فدان بالشرقية، وتم إستلام كمية الخام من القمح في العام الماضي 14843 طن بنسبة 25% من الخام المستلم على مستوى الجمهورية، ونقوم بزيارة محطة الغربلة مرة أو مرتين اسبوعياً لمتابعة العمل من بدايته وحتى خروج الشكاير.

وأضاف عماد حافظ، أن الأصناف المتواجدة بالشرقية (مصر1 – جيزة 171) وسيتم التعاقد هذا العام على أصناف سخا 95 ومصر3 لأول مرة أنصح المزارعين بشراء الشكاير المعتمدة والزراعة في المواعيد المناسبة حتى لا يتعرضوا للخسارة.

وتابع عماد حافظ أنه مع بداية سبتمبر تغطي التقاوي جميع المنافذ قبل موعد الزراعة.