محمد يحيى يوسف: توفير كراسات شروط وحدات إسكان متوسطي الدخل بـ«بريد» «الصحفيين»

وفرت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف عضو المجلس، عدد 25 كراسة شروط لحجز وحدات إسكان متوسطي الدخل، بمكتب بريد النقابة كدفعة أولى لحين طباعة عدد كراسات شروط جديدة وطرحها بالمكتب.

يأتى ذلك بعد تواصل محمد يحيي مع رئيس هيئة البريد لتوفير الكراسات في النقابة، تسهيلا على الزملاء الصحفيين الراغبين فى شراء كراسة الشروط، رغم أن تلك الكراسات لم تكن تتوافر فى مكاتب البريد الخاصة.

ومن المنتظر أن يتم طرح دفعة جديدة من كراسات الشروط الأسبوع القادم في النقابة، وذلك بعد طباعتها نظرًا للضغط الشديد عليها فى مكاتب البريد. ولم يتم طرح كراسات شروط لوحدات محدودي الدخل بالنقابة نظرا لأنه جميعها لوحدات خارج القاهرة الكبرى، خاصة أن صندوق الإسكان الاجتماعى ليس لديه فى الوقت الحالى أي وحدات داخل القاهرة.

وسبق أن أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، عضو المجلس، عن الاتفاق مع شركة اتصال للخدمات الإلكترونية والموبايل، لمنح خصم خاص للزملاء الصحفيين على أجهزة الهواتف المحمولة ماركة tcl وi phone والإكسسوارات وكاميرات المراقبة والساعات الالكترونية والسماعات وأجهزة التابلت.

وقال يحيي يوسف، إن “الأمر يأتي مع إمكانية السداد بالتقسيط على 6 أشهر دون فوائد عن طريق الخصم من البدل أو التقسيط على سنة بفائدة 10٪ بالخصم من البدل، أو التقسيط على 24 شهر عن طريق فيزا بنك الـCIB من خلال أفرع الشركة، لافتًا إلى تواجد الشركة ببعض منتجاتها داخل مبنى النقابة غدًا”.

كما أعلن رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين توفير ماكينة فورى بمبنى النقابة لخدمة أعضاء النقابة، وذلك في إطار سعي اللجنة لتقديم حزمة من الخدمات للتيسير على الزملاء وأسرهم.

ونص الإعلان على الآتي: تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن توفير أحدث ماكينة فورى فى مبنى النقابة بالدور الأول والتي تمكن الزملاء من سداد جميع فواتير (الكهرباء- المياه- الغاز- التليفون الأرضى- م. المدارس والجامعات- اشتراكات الأندية- مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة- شحن الرصيد وسداد فواتير شبكات الاتصالات- الإنترنت- تذاكر السفر- التبرعات) والمحافظ المالية لـ(فودافون كاش- وأورانج كاش- اتصالات كاش وي باى)، ويمكن السداد نقدا أو عن طريق الفيزا.