الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ 40 مليون جنيه.. ضبط عصابة تدير مصنعي عقاقير مخدرة بالإسكندرية والشرقية

عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، في محافظتي الشرقية والإسكندرية وبحوزتهم مضبوطات بقيمة 40 مليون جنيه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية بالاتجار بعقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما ، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

- ضبط اثنين بـ 60 ألف قرص كبتاجون

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما "60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول ".

وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسيارة والهاتفين فى النقل والترويج ، بتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما ، اعترفا بحصولهما عليها من شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- نتائج التحريات

وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمين المشار إليهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة وتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك العقاقير وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة ، مُتخذين من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية .

 

وضبط بحوزتهم (450 كيلو جرام عجينة للأقراص الكبتاجون المعدة للكبس، 100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية لمخدر الهيدرو، كمية من مخدر الأيس، أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف،  كمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع ، مبلغ مالى ، 9 هاتف محمول ، 3 سيارات).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع،والهواتف المحمولة والسيارة للاستخدام فى عمليات النقل والترويج على النحو المشار إليه بالتحريات، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 40 يون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات وزارة الداخلية تصنيع العقاقير المخدرة الشرقية والإسكندرية مليون جنيه الأمن الوطني مديرية أمن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

8 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

قصف صاروخي.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا