مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية في ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد المبارك، عبر باب المغاربة، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

وكان اقتحم مستوطنون، الثلاثاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن نظام أبو رموز (40 عاما)، خلال تواجده أثناء اقتحام المستوطنين لساحات الاقصى.

وقالت دائرة الأوقاف إن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وقام الحاخام غليك بفتح "بث مباشر" أدى خلاله مع متابعيه صلوات وأجرى مقابلات صحفية.

ومواصلة للاستفزاز، قام مستوطنون بقراءة التوراة بصوت عالٍ في ساحات المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة المكان الدينية.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

وشدد رئيس وزراء فلسطين- في بيانه- على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل مسًا خطيرًا بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجدًا خاصًا بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالتحرك على نحو عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات، ووقف العمل في الحرم داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.