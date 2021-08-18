الدكتور أسامة طه يكشف سر رشاقة الفنانة هنادي مهنا

أثارت الفنانة هنادي مهنا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب فقدانها للوزن الزائد بطريقة مذهلة في فترة قصيرة.

ويكشف الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة سر رشاقتها قائلا: “هنادي فقدت حوالي 30 كيلوجراماً من وزنها” موضحا أنه يتبع معها أفضل المعايير العالمية لتقديم أفضل خدمة طبية.

ويعد الدكتور أسامه طه، واحداً من الأطباء المعروفين دوليا، ويعمل بجانبه فريق متميز، ويحرص كل الحرص على إتباع المعايير الدولية مما أدى الى كسب ثقة جموع المرضى والمشاهير والفنانين في منظومته التي بدورها أسهمت على تدريب الكثير من الأطباء في مصر والدول العربية و الأوروبية.

يذكر أن مجموعة الدكتور أسامة طه تسعي دائماً لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من حلول جراحية وغير جراحية بأفضل جودة لعلاج السمنة، وتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة قبل وبعد التدخل الجراحي أو غير الجراحي، ومتابعة المريض بشكل دوري وبصفة مستمرة علي مدار ال 24 ساعة و هي أول منظومه متكاملة تتبع المعايير الدولية بالوطن العربي وتتمتع بسمعه طيبه داخل مصر والعالم.