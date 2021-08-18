الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 5 أطنان أرز تمويني فاسد بأحد فروع شركات تجارة الجملة بالقليوبية

ضبط أطنان أرز تمويني
ضبط أطنان أرز تمويني

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 5  أطنان أرز تمويني يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، داخل أحد فروع شركات تجارة الجملة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد  إخطارا من مباحث التموين، يفيد بورود معلومات عن قيام أمين عهدة قفي فرع لإحدى شركات تجار الجملة، بالتلاعب فى حصص الأرز التموينى وترويج أرز غير مطابق للمواصفات.

 وتم توجيه حملة استهدفت المنفذ، و ضبط 5 أطنان أرز تمويني يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، لاحتوائها على شوائب عالية بحوزة أمين العهدة، وتحرر محضر بالمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

- البت في مناقصة لشراء القمح لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

 في سياق آخر،  تقوم  الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأربعاء، بالبت في المناقصة العالمية التي أعلنت عن طرحها لشراء كميات غير محددة من القمح والمقرر لها ان تنعقد اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 ، وذلك لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح للبلاد خلال الفترة ( من 5 إلي 15 أكتوبر 2021 ). 

وسوف يكون الدفع في خلال 180 يوما بتسهيلات للموردين ، و أنواع القمح التي ترغب في شرائها الهيئة (القمح الامريكي الشتوي الأبيض الناعم ، القمح الامريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، أو القمح الفرنسي القابل للطحن،  أو قمح أسترالى قياسي ناعم، أو قمح ألماني قابل للطحن، أو قمح أرجنتينى صالح للخبز، أو ح روسي قابل للطحن، أو قمح أوكراني قابل للطحن، أو  قمح روماني قابل للطحن،أو قمح بولندى قابل للطحن، أو  قمح من المنشأ البلغاري، أو قمح صربي قابل للطحن،  أو قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، أو قمح كازاخستاني قابل للطحن، أو قمح روسي قابل للطحن) طبقاً لمواصفات الهيئة.

انتظام البترول مباحث التموين القليوبية حملة تحف منتجات لبن جاره الحمل التجارة الداخلية وزير التموي عدد دير وزير التموين دكتور مديرية أمن القليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية مصل علي المصيلحي التموي قليوبية استخدام التحفظ على علوم جار مضبوطات البترولية الأرز التمويني ليا غير مطابق للمواصفات التموين والتجارة الداخلية المن بمديرية أمــن القليوبية المت التموين والتجارة الجرد الـ الموازي والم جملة داخل النياب تمكن للمنتجات البترولية الداخل عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بكل منتجات البترول المدير التحفظ على المضبوطات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زار

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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