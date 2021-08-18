الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرارا لجهود وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس كورونا :

وزيرة البيئة: توفير مهمات الوقاية لـ11ألف عامل ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

مهمات الوقاية
مهمات الوقاية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توفير عدد 128 ألف من مهمات الوقاية لعدد 11.000 عاملًا من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنيه، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ)، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الخطة تضمنت الاحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية، بدل وقائية، أحذية واقية وأخرى مطاطية، قفازات ونظارات واقية وغيرها، وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء أدوات الحماية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة في التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل أيضًا التأكد تمامًا من دفن النفايات في مواقع التخلص، للحد من الفرز اليدوي في مصانع التدوير أو التعامل مع المخلفات بشكل مباشر، وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الاستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة أي تراكمات، منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة إحكام غلق أكياس القمامة إلى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التي تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

ويأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت الوزيرة أن إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقًا بالصحة العامة للمواطنين، نظرًا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لاستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل المخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن ناحية اخرى أكدت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات الأربعة بطرق الوقاية من فيروس كورونا واتباع إجراءات السلامة، والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل كالمدافن الصحية والمقالب والمحطات الوسيطة إلى جانب توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وأهمية النظافة العامة وتأثيراتها البيئية والصحية في الحد من انتشار المرض إلى جانب استخدام مجموعات العمل على مواقع التواصل الفيس بوك والواتساب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات، وعلاقتها بالنظافة العامة، واتباع السلوكيات البيئية السليمة، من خلال نشر بروشورات التوعية للحد من انتشار الأمراض.

وزيرة البيئة مهمات الوقاية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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