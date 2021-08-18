الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بكفالة 3 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل صاحب القرود الهاربة في حدائق الأهرام

نسناس
نسناس

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهم بتربية القرود والنسانيس بمنطقة حدائق الأهرام بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية التي وجهت إليه فيها تهمة إثارة الذعر بين أهالي منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق «أنا كنت بربيهم في بيتي ولما هربوا معرفتش أسيطر عليهم وأرجعهم».

تفاصيل ضبط صاحب القرود الهاربة في حدائق الأهرام

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مالك "النسانيس" الهاربة، والتي أثارت ذعر سكان حدائق الأهرام خلال الساعات الماضية.

وكشفت تحريات  الأجهزة الأمنية عن أن قرود من فصيلة النسناس، قد هربت من شقة صاحبهم الشاب الذي تم ضبطه مستغلين فتح أحد النوافذ، لافتة إلى أنه تجري الآن مناقشته حول مدى سلامة إجراءاته لتربية تلك النوعية من الحيوانات، بينما ما زالت محاولات مطاردة "النسانيس" الهاربة مستمرة.

حيث تم اللجوء إلى استدراجهم بـ"موز مخدر" ليتمكنوا من السيطرة عليهم، في حين وضع الأطباء البيطريون وأخصائي حديقة الحيوان نسبة معينة من الدواء لتخديرهم دون الإضرار بصحتهم أو قتلهم.

وشهدت منطقة حدائق الأهرام انتشارًا أمنيًا بعد تعدد شكاوى من قاطني الهضبة بمشاهدة قرود "نسانيس" تتجول بشرفات العقارات وعلى الأشجار. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي وبلاغات من أهالي حدائق الأهرام بمشاهدة قرود "نسانيس" تجولوا بعدة مناطق في عدة شوارع.  

وتم إخطار الطب البيطري والاستعانة بمتخصصين للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات للإمساك بهم، حيث أشارت التحريات الأولية إلى وجود "نسناسين" أحدهما كبير والآخر صغير. 

وأكد مصدر بمحافظة الجيزة أن مالك "النسانيس" يمتلك محلًّا لبيع الحيوانات، وكان لديه عدد 2 "نسناس" محتفظ بهما في منزله واستطاعا الهرب من المنزل ما أثار رعب سكان المنطقة ظنًّا منهم أنهما قرود. 

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع حديقة الحيوانات لإعادة "النسانيس" لحديقة الحيوان، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر "نسانيس" في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان بوجودها تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل آخذين الأمر على محمل السخرية.

اخلاء سبيل كفالة مالية الجيزة النيابة العامة حدائق الأهرام القرود

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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