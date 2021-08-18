الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تويتر»: سنسمح لحركة طالبان بـ «التغريد» مالم يخالفوا قواعدنا

تويتر
تويتر

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أننا ستسمح لحركة طالبان بـ “توصيل رسائلهم” مالم يخالفوا قواعده.

وأكد “تويتر” أنه سيسمح لهم بالتغريد مالم يخالفوا القواعد، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى لديه هى الحفاظ على سلامة الناس، وأوضح: “ سنظل يقظين”.

ولدى كلا المتحدثين الرسميين باسم طالبان حسابات على "تويتر" لم يتم التحقق منها، واحد باسم ذبيح الله مجاهد ولديه أكثر من 310,000 متابع وكانت أحدث تغريدة له حتى ظهر يوم الثلاثاء روجت لمؤتمرصحفي لقادة طالبان، وحظيت بمئات الردود وكثير منها من المهنئين.

أما المتحدث الآخر قاري يوسف أحمدي فلديه أكثر من 63 ألف متابع واكتسب سمعة سيئة خلال القتال الأخير لنشره تقارير على "تويتر" عن الاستيلاء على مدن أفغانية مختلفة من قبل طالبان.

وأوقفت الشركة مؤخرًا النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، بعد أن شككت في فعالية لقاحات COVID-19، لكنها سمحت للحسابات التابعة لحكومات قمعية مثل الصين وإيران بنشر دعاية مناهضة لأميركا وحلفائها.

وقال النائب الجمهوري، ماديسون كاوثورن، على "تويتر" يوم الأحد "لماذا يمتلك المتحدث باسم طالبان حسابًا نشطًا على تويتر، ولكن ليس للرئيس السابق للولايات المتحدة حساب نشط؟".

واتفق جيروم ريفيير عضو البرلمان الأوروبي الذي يمثل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا على أن الحرية والديمقراطية لا تعملان بشكل جيد، عندما يستمر "تويتر" في حظر حساب ترمب، لكنه يواصل منح المتحدث باسم طالبان الحرية في الحديث".

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