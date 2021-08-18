الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيرادات دور العرض.. «العارف» يتصدر و«مش أنا» يتذيل قائمة الأفلام

أفلام السينما
أفلام السينما

حقق فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز الأسبوع المنقضي 3 ملايين جنيها و500 ألفا، لتصل كل إيراداته إلى 50 مليون جنيه و900 ألف جنيه، وهو الفيلم الأول منذ جائحة كورونا الذي  يصل إلى هذا الرقم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد الفيلم من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي: "مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا"، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وجمع  فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز هذا الأسبوع مليون و243 ألف جنيه، ليصل  إجمالي الإيرادات لـ 37 مليون جنيه و500 ألفا، ويشارك في فيلم عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وجاء فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني أخيرا هذا الأسبوع بـ 928 ألف جنيه ليصل الإجمالي إلى 43 مليون جنيه، ويشارك فيه الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

فيلم العارف العارف الفنان أحمد عز جائحة كورونا البعض لا يذهب للمأذون مرتين النجم كريم عبد العزيز الإيرادات

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