الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير: فيروس كورونا يكتسب خصائص جديدة بشكل مستمر

كورونا
كورونا

قال ألكسندر جوريلوف عضو أكاديمية العلوم الروسية إن فيروس كورونا سيصبح من الأمراض الموسمية، عندما يصل مستوى المناعة بين السكان إلى 80٪.

وأضاف جوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك - في تصريحات  اليوم الأربعاء - "عندما سيتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير فيروس كورونا بشكل أقل، لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة"، مشيرًا إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80% من السكان.

ونوه الخبير الروسي، إلى أن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن، لذلك لا يمكن القول بأنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.

وأوضح أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها البعض بشكل جوهري.

وخلص العالم الروسي إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور اهتمام الجميع.

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