الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: أكثر من 4.4 مليون إصابة بكورونا عالميًا خلال شهرين

كورونا
كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت -خلال الشهرين الماضيين- بأكثر من 4.4 مليون حالة، مما رفع العدد التراكمي إلى أكثر من 206 ملايين حالة.

وعزت المنظمة - في آخر تحديث لها حول تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم، والذي أصدرته اليوم الأربعاء - هذا الاتجاه المتزايد إلى الزيادات في منطقة غرب المحيط الهادئ ومنطقة الأمريكيتين حيث سجلتا زيادات بنسبة 14٪ و8٪ على التوالي.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات المبلغ عنها ظل متشابها عند 66 ألف حالة وفاة هذا الأسبوع، لافتة إلى أن الإقليم الأفريقي أبلغ عن أكبر انخفاض في النسبة المئوية في حالات الإصابة والوفيات 23٪ و18٪.

ونوهت المنظمة إلى أن منطقتي غرب المحيط الهادئ وشرق البحر الأبيض المتوسط سجلتا أعلى زيادات متناسبة في معدل الوفيات بنسبة 23٪ و 15٪ على التوالي خلال الأيام السبعة الماضية.

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