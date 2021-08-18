الدولار يحافظ على هدوءه أمام الجنيه.. والإسترليني يتراجع

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بفضل الخسائر التى منيت بها الأسهم العالمية، متضررة من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة على غير المتوقع، إلى جانب الاضطرابات في أفغانستان، وعوامل أخرى تؤثر على الشهية للأصول العالية المخاطر.

وتداولت البنوك المصرية، أسعار الدولار بين نطاق 15.63 إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.73 إلى 15.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي عند مستوى 15.67.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- حافظ سعر الدولار على استقراره ليسجل 15.63جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر أيضا سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي ، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى امام الدولار، 15.63 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، تراجعا أمام الجنيه المصري، ففى بنك مصر والبنك الأهلي سجلت تراجعا بمقدار9 قروش للشراء والبيع، لتسجل 18.29جنيه للشراء، و18.43جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت ايضا العملة الأوروبية بمقدار 9 قروش شراء و11 قرشا للبيع، لتسجل 18.31 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 18.38 جنيه للشراء ، 18.54 جنيه للبيع.

وتراجع الجنيه الإسترليني ، حيث هبطت العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي امس مسجلة أسوأ يوم لها في شهر، مع تضرر أسواق الأسهم العالمية من ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وسجل الجنيه الاسترليني أقل مستوى له منذ 26 يوليو مع هبوطه 0.8 بالمئة إلى 1.3734 دولار، وهي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ 18 يونيو.

وسجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر والبنك الاهلي تراجعا ملحوظا بمقدار 12 قرشا للشراء و15 قرشا للبيع ، ليسجل 21.45 جنيه للشراء ، و 21.64 جنيه للبيع ، وفي البنك التجارى الدولي تراجع ايضا الإسترليني بمقدار 10 قروش للشراء و 14 قرشا للبيع ، ليحقق في الشراء 21.48 جنية ، و 21.67 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى المصرى، بلغ متوسط اسعار السوق بالجنيه المصرى امام الجنيه الاسترليني 21.55 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع.